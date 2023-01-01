Линдси Грэм свой 71-й день рождения встретил по дороге на Украину, ну а праздновал уже в Киеве. Правда, у таких особенных людей как он, одержимых уничтожением России, и праздничные мероприятия соответствующие. Грэм, например, до своего последнего вздоха доказывал, что не просто так был внесён Москвой в перечень террористов и экстремистов.

"Русские умирают. Это лучшая инвестиция в нашей истории. Сейчас у нас есть уникальный шанс. В ближайшие месяцы, если мы всё сделаем правильно – повысим боеспособность Украины и убедим людей помогать нам в борьбе с Путиным, а не поддерживать его, то мы сможем положить конец этой войне", - заявлял он в разные годы.

Убеждать людей Грэм планировал просто – введением 500-процентных пошлин для всех стран, которые покупают российскую нефть. В подтверждение серьёзности своих намерений Линдси даже торжественно потряс дроном с названием "P1-Sun", который по-русски читается немного иначе, но зато смешнее. Ну а буквально через несколько часов Вашингтон объявил о скоропостижной смерти Грэма.

Грег Келли, ведущий Newsmax: "Мы все наблюдали за визитом Линдси Грэма на Украину. Он выглядел не очень хорошо. Те, кто с ним знаком, говорят, что он был немного не в себе, выглядел уставшим. И вы ведь знаете, что у русских есть привычка травить людей, которые им не нравятся, а Линдси Грэм однажды призвал убрать Путина. У вас есть какие-либо подозрения, на ваш взгляд – мы знаем всю правду о его смерти?", -

Дональд Трамп: "Думаю, да. У нас отличные врачи. И они сказали, что у него буквально взорвалась какая-то часть тела. Не думаю, что это был заговор".

По официальной версии у Грэма произошло расслоение аорты, что привело к внутреннему кровотечению. Казалось бы, рядовой случай, но к расследованию смерти достаточно пожилого человека внезапно подключилось ФБР, причём эксперты не торопятся оглашать финальное заключение, и по слухам, оно будет готово не раньше, чем через месяц.

"Может быть, попытаются использовать эту тушку и после смерти, для того чтобы в прессе в очередной раз напомнить какие ужасные русские - они могут отравить, они могут еще сделать так, чтобы такие деятели погибли. Возможно они сочиняют какую-то версию для того чтобы обвинить Россию или Иран", - рассуждает Александр Дудчак, политолог

Кстати, Иран своей ненависти к Линдси Грэму никогда и не скрывал, портрет с мишенью на лбу и надписью "твоя голова будет следующей" носили ровно за 5 дней до смерти Грэма во время похорон Али Хаменеи. Ну а уже 16 июля в центре Тегерана разместили огромный билборд с надписью "Кто следующий?" и выделенными буквами ДТ, прямо указывающими на Дональда Трампа.

"Странно всё это, не знаю. Были ли это иранцы, но, похоже, у них там, действительно, бурное ликование. Не знаю, может это и русские. Я не уверен, я не понимаю в чём дело. А может это и просто сердечный приступ, но все говорят, что в этой истории много странного, и время будто выбрано не случайно", - говорит Бенни Джонсон, политический аналитик, США.

Но, как говорят аналитики, все случайности не случайны. К тому же Грэм сам давно напрашивался на неприятности, он буквально хвастался возможностями Америки уничтожить любого человека, любою страну, ну а стереть Иран с лица земли он и вовсе призывал неоднократно.

Что самое удивительное, даже Трамп признался, что Грэм был помешан на войне. В принципе и другие бывшие коллеги Линдси подтверждают, что его идеология многих пугала.

"Он был неоконсерваторам и подстрекателем войны. Он был убийцей – он хотел уничтожить и убить множество невинных людей в Иране, Газе и Ливане. Он никогда не стремился к миру. Он был главным лоббистом военно-промышленного комплекса. Линдси Грэм позаботился, чтобы 400 военных компаний получили всевозможные контракты, гранты", - говорит Марджори Тейлор Грин, политик, США

Так что на самом деле врагов у Грэма было много. Но тем не мене, даже если к его смерти причастен Иран, то всё равно до сих пор нет ответа на вопрос: а как именно Тегеран смог убить Грэма? Еще одна странность – служба спасения утверждает, что бригаду врачей вызвал не сам Линдси, а его помощник, которому позвонил умирающий сенатор. В общем, по легенде, Грэм находился в своём доме один и полиции даже пришлось ломать дверь. Сторонники конспирологических теорий в связи с этим подозрительным развитием событий выдвигают свою версию, уже порочную: они полагают, что сердце у Грэма прихватило после сексуальных утех и употребления наркотиков.

"Линдси Грэм был рыбой-лоцманом, он присосался к Трампу и делал всё, что тот от него требовал. Но, при этом вёл отвратительную жизнь. По слухам, ходившим по Вашингтону, он был скрытым геем (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), и при этом активным противником нетрадиционных отношений", - говорит Дэвид Роткопф, аналитик The Daily Beast

И всё же, все существующие версии не дают ответ на главный вопрос: почему единственная родная сестра Грэма (жены и детей у него никогда не было) потребовала закрыть гроб во время прощальной траурной церемонии, которая должна состояться на следующей неделе. Ведь ни сердечный приступ, ни передозировка веществами, ни любовные утехи не могут искорёжить лицо и тело до такого состояния, которое не смогли бы исправить танатопрактики. Поэтому не удивительно, что появилась ещё одна версия – Грэм умер на Украине.

"Когда Линдси Грэм находился на Украине, Россия наносила ракетные удары по заводу, который производит дроны, которые осматривал Грэм, и по гостинице, в которой остановились чиновники. Так что можно предположить, что Линдси Грэм умер от внезапной болезни под названием "попадание под российские ракеты". Как правило, это смертельный исход. Спросите: зачем об этом молчать? Ну, потому что, если бы Россия убила высокопоставленного американского чиновника, то она бы выглядела сильной, а США – слабыми. Так что Трамп мог разыграть карту, согласно которой Грэм умер от чего-то другого", - говорит Джей Пи Сирс. политический комик, США.

Кстати, ранее Америка именно так и делала – инсценировала чрезвычайные ситуации, чтобы замаскировать смерть своих военных на украинском поле боя. Например, в 2023 году российская ракета "Кинжал" попала в бункер, в котором находился генерал-майор Энтони Поттс. Он, собственно, отдавал приказы украинским военным. А так как США не могли открыто признать гибель действующего генерала в зоне боевых действий - это означало бы прямое участие США в войне с Россией – пришлось инсценировать падение самолёта на территории одного из своих штатов. Вот и американские эксперты после смерти Грэма открыто написали, что бесконечные теории заговора вокруг его персоны - это лишнее доказательство, что народ уже больше не верит тем, кто руководит Вашингтоном.

"В Америке многие люди не спешат верить официальным объяснениям, будь то отчёты судмедэкспертов или фотографии, опубликованные офисами сенаторов. Попытки Трампа развеять подозрения по поводу смерти Грэма вряд ли что-то изменят. Одна из причин в том, что атмосфера недоверия вышла из-под контроля… Хотите верьте, хотите нет, но мы обречены на недоверие", - пишет издание Atlantic.

По какой бы причине не умер Линдси Грэм, его дело продолжает жить. Сенаторы на этой неделе публично практически поклялись исполнить его предсмертную волю: ввести самые жесточайшие санкции против России. Ведь последние слова Грэма так и звучали: я не могу сейчас умереть, мне ещё нужно добиться санкции против России.