"Как в пустыне": москвичам рассказали о погоде в выходные

В предстоящие выходные 18-19 июля из-за сухого воздуха погода в Московском регионе будет напоминать погоду в пустыне. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Как уточнила эксперт, антициклональная погода продлится три дня, включая выходные и понедельник — это будет "очень хорошая погода, солнечная, с большим суточным ходом температуры". Это означает, что по ночам будет прохладно, зато днем "солнышко будет очень быстро прогревать".

В субботу днем воздух в Москве прогреется до плюс 25-27 градусов, в воскресенье столбики термометров могут подняться до 28-30 жары. При этом по ночам прогнозируется от 6 до 12 градусов.

Как отметила Макарова, происходит это потому, что воздух сухо и теплоемкость у него небольшая по сравнению с влажным воздухом, "поэтому у нас будет как в пустыне" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что скандинавский антициклон "Лоран" принесет в Центральную Россию ясную безоблачную погоду. В выходные, по словам метеоролога, возникнет ощущение, что "москвичей накроет невесомым стеклянным колпаком" или "хрустальным куполом".

Между тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что в будущем можно будет ожидать еще более резкие перепады температуры, чем в наши дни. В частности, эксперт назвал совершенно нормальной "апрельскую зиму" для европейской части России.