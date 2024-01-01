Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова

Скончалась режиссер телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН), вдова практически бессменного ведущего КВН Светлана Маслякова.

Как сообщили в социальных сетях передачи, "ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН", а также верная соратница Александра Васильевича Маслякова. Международный союз КВН выражает глубокие соболезнования семье и друзьям покойной.

Своего супруга, практически бессменного ведущего КВН Александра Маслякова, Светлана Анатольевна пережила менее чем на два года. В сентябре 2024 года легендарный телеведущий умер на 83-м году жизни. Причину смерти официально не называли, но источники рассказали, что у Александра Маслякова выявили неоперабельный рак.

В счастливом браке Александр и Светлана Маслякова прожили 53 года. Их сын Александр Масляков-младший продолжил дело родителей — работал в компании "АМИК" и вел игры Высшей лиги КВН. Внучка Александра и Светланы Масляковых, Таисия, учится в МГИМО.