Теракт у Памятного знака к 300-летию флота пресекли в Севастополе

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Республике Крым и Севастополю пресекли подготовку теракта у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота.

Как рассказали в ведомстве в пятницу, 17 июля, 57-летний уроженец Винницкой области Украинской ССР, придерживающийся национал-сепаратистских взглядов, после начала спецоперации стал активным подписчиком различных украинских интернет-ресурсов, которые собирают сведения о российских военных объектах, бойцах, прилетах украинских БПЛА и ракет.

Затем мужчина научился делать взрывные устройства и собрал самодельную бомбу для подрыва Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Это СВУ сотрудники спецслужб нашли дома у злоумышленника. Возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.

Ранее российские спецслужбы задержали в Тюмени агента украинских спецслужб, который готовил теракт на одном из нефтяных предприятий Югры по указанию куратора из Киева. Злоумышленник через интернет-мессенджер вышел на контакт с украинскими спецслужбами и передавал противнику сведения о расположенных в регионе объектах ТЭК.

Тем временем ФСБ раскрыла методы, которые используют украинские спецслужбы для доставки взрывчатки на территорию России. По данным силовиков, основной способ – беспилотники самолетного типа с ударопрочными контейнерами, которые сбрасываются над установленной точкой.