Минюст признал иноагентом Либертарианскую партию*

Министерство юстиции России присвоило статус иностранного агента еще двум физическим и двум юридическим лицам.

Как сообщает ведомство на своем официальном сайте, иноагентами признаны "Либертарианская партия России"*, проект "Четвертый сектор"*, журналист Александр Поливанов*, писатель Дмитрий Петров*.

Указанные лица и организации распространяли фейки о российской власти и выступали против специальной военной операции.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова объяснила, зачем России список иностранных агентов. Как подчеркнула чиновница, это ответная мера защитного характера, разработанная с учетом мирового опыта. Время показало оправданность таких шагов, "хотя мы делали все это под улюлюканье".

Минюст между тем предложил способ помешать иностранным агентам обходить требование о зачислении всех доходов в России на специальные счета, доступ к которым можно получить лишь по возвращении в страну. Замглавы ведомства Олег Свириденко заявил, что нужно лишь "попробовать фиксировать все эти сделки через нотариуса".

* лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр