Выяснилась причина смерти Светланы Масляковой

Режиссер телепередачи КВН Светлана Маслякова умерла от продолжительной болезни. Об этом рассказал в пятницу, 17 июля, ее сын Александр Масляков-младший.

Уточнять подробности о характере болезни Александр Масляков-младший не стал, ограничившись фразой "Причиной смерти стала длительная болезнь" (цитата по РИА Новости).

Информации о дате и месте прощания со Светланой Масляковой, а также сведений о предстоящих похоронах пока нет.

В соцсетях "Клуба веселых и находчивых" подчеркивается, что смерть Светланы Масляковой стала невосполнимой утратой для всей большой семьи КВН, поскольку имя Светланы Анатольевны стало символом передачи — режиссер "ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений".