Лавров пристыдил бессовестных американских журналистов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попенял американским журналистам на искажение фактов. На неэтичный поступок сотрудников The Washington Times дипломат указал в пятницу, 17 июля.

Ремарка Лаврова касалась статьи The Washington Times о том, что Россия якобы не согласилась на предложения президента США Дональда Трампа по Украине во время саммита в Анкоридже, хотя могла бы получить от этого ряд выгод.

Как подчеркнул российский министр, "ну нет совести у журналистов", которые написали такое, поскольку в действительности "мы приняли" пресловутые предложения (цитаты по ТАСС).

Напомним, в мае инцидент с участием работника СМИ и Сергея Лаврова произошел на пресс-конференции в Нью-Дели. Гаджет корреспондента мешал присутствующим, но на замечания главы российского МИД журналист не реагировал. Тогда Лавров попросил виновника инцидента покинуть зал и полушутя пригрозил ему оружием.

При этом Запад продолжает очередную серию скоординированных информационных атак против России, бездоказательно обвиняя нашу страну в "постоянной злонамеренной деятельности" в киберпространстве. На это указали в российском МИД. Подобные беспочвенные обвинения используются западными политиками для цементирования антироссийской пропаганды, подчеркнуло ведомство на своем официальном сайте.