ВС России ударили еще по пяти сухогрузам и резервуарам ГСМ в портах Украины

Российские бойцы продолжают решение задач специальной военной операции. Об этом рассказали в пятницу, 17 июля, в Министерстве обороны России.

Как уточняет телеканал "Звезда" в своем MAX-канале, ударные БПЛА поразили четыре сухогруза в порту Николаев, доставляющие грузы для врага. Цель разгромили в момент выгрузки. Также поражен сухогруз в порту Южный.

Кроме того, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в порту Одесса, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Ранее Минобороны обнародовало перечень военных целей на Украине, пораженных высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в ходе новых групповых ударов. В частности, мишенями стали два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов – один из них принадлежит компании "Укрджет" – и склад с боеприпасами.

Тем временем власти Евросоюза впервые ввели антироссийские санкции с формулировкой "За удары по Киеву". В черный список внесены пять физических лиц и группа "АБС Электро", которой вменяется в вину производство электронных компонентов, используемых в российских ударных БПЛА.