Новый премьер Украины назвал руководителей МИД и Минобороны

Правительство Украины назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу – врио главы Министерства иностранных дел. Об этом рассказал в пятницу, 17 июля, украинский премьер-министр Сергей Корецкий.

Напомним, Верховная рада Украины одобрила кандидатуру председателя "Нафтогаза Украины" Сергея Корецкого на пост главы кабмина, освободившийся после отставки Юлии Свириденко. При формировании нового правительства вакантными остались места руководителей Минобороны и МИД.

Портфель министра обороны, по словам источников, планировалось вручить нынешнему министру внутренних дел Игорю Клименко, но политик от этой работы отказался.

Что касается руководителя внешнеполитического ведомства, источники утверждали, что предводитель киевского режима попытается "переиграть ситуацию" и оставить Сибигу на этой должности — пока в качестве временно исполняющего обязанности.

Окончательное утверждение кандидатов остается за парламентом, но Верховная рада уходит на каникулы до 18 августа. При этом в случае особой необходимости спикер вправе назначить дополнительные заседания, сообщает ТАСС.

Тем временем скандал вокруг отставки украинского министра обороны Михаила Федорова набирает обороты. Как сообщают местные СМИ, в Киеве уже второй день продолжаются массовые протесты. Люди собираются и в других городах.