Азербайджан заговорил о возобновлении прямого авиасообщения с Россией

Баку и Москва планируют возобновить прямые авиарейсы, которые прекратились после авиакатастрофы в декабре 2024 года — тогда самолет азербайджанской авиакомпании AZAL с 62 пассажирами и пятью членами экипажа упал после непреднамеренного действия ПВО в воздушном пространстве России.

Как заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, по которым действовали ограничения "после известного трагического случая декабря 2024 года".

Глава МИД России Сергей Лавров, предваряя переговоры с азербайджанским коллегой, подчеркнул: Москва и Баку полностью урегулировали все вопросы, связанные с последствиями авиакатастрофы, сообщает ТАСС.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не рассматривает крушение самолета AZAL как следствие умышленного нападения или намеренной атаки. Этому предшествовал телефонный звонок в Баку российского лидера Владимира Путина — он принес извинения за то, что трагедия случилась в воздушном пространстве России, выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.