Эстония призвала ЕС не выдавать россиянам туристические визы

Выдача россиянам туристических виз для отдыха в странах Европы при нынешней геополитической обстановке "аморальна". Такое мнение высказал министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Политик потребовал принять на уровне Евросоюза решение, которое заблокировало бы выдачу туристических виз гражданам России, чтобы лишить их возможности "отдыхать и заниматься шоппингом" в Европе.

Кроме того, эстонское МВД настаивает на передаче в ведение отдельных государств — членов ЕС вопросы установления ограничений на выдачу виз отдельным категориям россиян, сообщает РБК.

Напомним, именно Эстония выступила автором инициативы запретить в рамках нового санкционного пакета въезд в Евросоюз участникам российской специальной военной операции. Однако другие члены ЕС потребовали решать визовые вопросы за рамками санкционной политики.

Эстонские власти решили не ограничиваться уже введенными запретами и решили запретить гражданам России и Беларуси, у которых нет долгосрочного вида на жительство, приобретать недвижимость на территории республики. Глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что такой шаг поможет обеспечить "стабильность и безопасность всего региона".