Ночью 18 июля в небе над российскими регионами сбиты 379 дронов ВСУ

Минувшей ночью над территорией России сбито 379 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 20 регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали в Московской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областях, на Кубани и в Крыму.

БПЛА попал в многоквартирный дом во Владимире. Возник пожар, жильцов эвакуировали в центр временного размещения. В Тамбовской области семь сотрудников ночной смены погибли, более 20 пострадали в результате попадания дрона в логистический центр Wildberries. Также был атакован склад этой компании в подмосковной Электростали, там ранены 24 сотрудника.

Ещё произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте работают МЧС и оперативные службы. Эвакуирован роддом, расположенный рядом с местом пожара.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 20.30 17 июля в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлёте к Москве.