Подвиги в зоне СВО: ефрейторы Суворов и Мартынов уничтожили вражеские беспилотники

Ефрейтор Сергей Суворов, доставляя боеприпасы и продовольствие расчётам БПЛА, попал под воздушную атаку неприятеля. Прицельным огнём Сергей уничтожил несколько ударных и один разведывательный коптер ВСУ и успешно подвёз необходимые грузы на передовую.

Ефрейтор Владимир Мартынов, прибыв в составе группы эвакуации на подмогу раненому, заметил приближение вражеского FPV-дрона и меткими выстрелами поразил коптер, не допустив потерь. А потом вместе с сослуживцами вывез пострадавшего бойца в безопасное место, чем спас ему жизнь.