Армия России начала масштабное наступление на Славянск и Краматорск со стороны Красного Лимана. Сегодня наши подразделения уже подкатывают тяжёлую технику к окраинам Славянска и отрезают пути снабжения. Как, впрочем, подрывают и позиции ВСУ внутри кварталов.

Беспилотники догоняют пикапы с боевиками, роботизированные платформы с продуктами и боеприпасами, грузовики. Только за последние сутки российским войскам удалось продвинуться к Бузинову Яру, захватить важную высоту и разгромить несколько опорных пунктов в районе балки Круглая. Этот накат активно поддерживали гаубицы и "Ураганы".

В полукольце оказалась и группировка ВСУ в Запорожской области, в городе Орехов. За сутки у противника не было ни одной успешной контратаки.