После недавних действий Евросоюза логично предположить, что Брюссель введет санкции за военные преступления киевского режима или за агрессию против Ирана. Заявление такого содержания сделала в пятницу, 17 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Чиновница высказалась после заявления Совета ЕС о введении антироссийских рестрикций за удары по Киеву — такую формулировку в Евросоюзе использовали впервые.

Захарова риторически поинтересовалась в соцетях: "Когда будут санкции ЕС против киевского режима "За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске"? "За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера"? "За "Аллею ангелов", многолетние обстрелы школ, детских садов и больниц"? "За пытки пленных"? "За уничтожение журналистов? А "За подрыв газопровода Северный поток"?"

Кроме того, нет никаких сомнений в том, "что и "За обстрел Тегерана" Евросоюз обязательно введет санкции, не так ли?" (цитаты по РИА Новости).

Между тем европейцам не удается согласовать 21-й пакет антироссийских санкций. Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас попыталась призвать страны к компромиссу, заявив, что "мы должны перетерпеть эту краткую боль ради долгосрочной выгоды".

В Соединенных Штатах тем временем продвигают законопроект о "сокрушительных санкциях" в отношении России, несмотря на смерть его автора и идейного вдохновителя Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Указанный законопроект уже поддержал 61 сенатор — этого хватает, чтобы преодолеть процедурную блокировку в Сенате.