Захарова предложила ЕС новые поводы для санкций

После недавних действий Евросоюза логично предположить, что Брюссель введет санкции за военные преступления киевского режима или за агрессию против Ирана. Заявление такого содержания сделала в пятницу, 17 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Чиновница высказалась после заявления Совета ЕС о введении антироссийских рестрикций за удары по Киеву — такую формулировку в Евросоюзе использовали впервые.

Захарова риторически поинтересовалась в соцетях: "Когда будут санкции ЕС против киевского режима "За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске"? "За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера"? "За "Аллею ангелов", многолетние обстрелы школ, детских садов и больниц"? "За пытки пленных"? "За уничтожение журналистов? А "За подрыв газопровода Северный поток"?"

Кроме того, нет никаких сомнений в том, "что и "За обстрел Тегерана" Евросоюз обязательно введет санкции, не так ли?" (цитаты по РИА Новости).

Между тем европейцам не удается согласовать 21-й пакет антироссийских санкций. Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас попыталась призвать страны к компромиссу, заявив, что "мы должны перетерпеть эту краткую боль ради долгосрочной выгоды".

В Соединенных Штатах тем временем продвигают законопроект о "сокрушительных санкциях" в отношении России, несмотря на смерть его автора и идейного вдохновителя Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Указанный законопроект уже поддержал 61 сенатор — этого хватает, чтобы преодолеть процедурную блокировку в Сенате.