Финские приграничные города практически вымерли из-за закрытия границы с Россией, а экономика страны переживает серьезный кризис. Об этом заявил в пятницу, 17 июля, финский военный корреспондент Кости Хейсканен.

Военкор устроил пикет у посольства Финляндии в Москве с призывом прекратить помощь киевскому режиму и отказаться от антироссийской политики. Обращаясь к финскому президенту Александру Стуббу, Хейсканен подчеркнул: "Александр, Россию не победить! И вам пора понять это".

Журналист признал, что финская экономика сильно пострадала от санкций против России: безработица растет, деревообрабатывающая промышленность умирает, торговля — на нуле. Как отметил Хейсканен, "дорога, которая вела раньше в Санкт-Петербург, теперь ведет к забору, и эта дорога никому на протяжении нескольких сотен километров вообще не нужна, и все, что вокруг нее, вымирает" (цитаты по ТАСС).

Однако в Европе по-прежнему не скрывают милитаристского настроя в отношении России. Британские журналисты выяснили, что под Хельсинки построен подземный город, способный укрыть почти миллион человек от ядерного удара в случае войны с Россией, которой так часто пугают финнов собственные власти.

Разговоры о намерениях восстановить диалог с Москвой, как подчеркнули в российском МИД, не больше чем уловка и прикрытие для реализации циничного плана недружественных стран Запада. Заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин отмечал, что европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Россией отнюдь не как возможность сближения позиций и поиска взаимоприемлемых решений украинского кризиса.