Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили с 8:00 до 20:00 мск пятницы, 17 июля, 105 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Минобороны России в своем MAX-канале, дроны сбиты и уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Российские бойцы не оставляют эти террористические атаки без ответа. За минувшую семидневку ВС России нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов и логистические центры.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, как Европа способствует террористическим атакам киевского режима на российские регионы. Чиновница подчеркнула, что ЕС становится распределителем военных заказов в интересах ВСУ, что еще раз свидетельствует о его растущей вовлеченности в конфликт.