Москвичей предупредили о возвращении затяжных дождей

Солнечная и ясная погода, обусловленная антициклоном, недолго продержится в столичном регионе — уже в ближайшие дни возобновятся затяжные дожди. Об этом предупредил в пятницу, 17 июля, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как заявил метеоролог в комментарии АГН "Москва", период погоды без осадков продлится четыре дня, а на рубеже вторника–среды, 21-22 июля, ситуация изменится: антициклон покинет среднюю полосу, придет фронтальная зона с запада, и, возможно, с юга поднимется активная атмосферная волна.

Тем не менее, "не надо только думать, что вернутся очень сильные дожди", да и резкого снижения температуры воздуха можно не бояться — термометры не упадут ниже 20-25 градусов, пообещал эксперт.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в выходные 18-19 июля из-за сухого воздуха погода в Московском регионе будет напоминать погоду в пустыне: солнечно, очень тепло, с большим суточным ходом температуры.

Александр Шувалов предупреждал, что во второй половине июля в Москве и Подмосковье сохранится неустойчивая погода с дождями. Он объяснял это тем, что Русская равнина "оказывается между двумя этими центрами жаркой погоды и во владении циклонической ложбины, которая привлекает к себе циклоны то с севера, то с юга".