В перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, включены еще пять юридических лиц из США, Швейцарии и Финляндии.

Как уточняет в пятницу, 17 июля, российское Министерство юстиции, список пополнили Международное общественное движение "В защиту прав избирателей "Голос"* (США), Child Evangelism Fellowship* (США), "Центр междисциплинарных исследований Арктики, отдаленных и холодных территорий"* (США), "Швейцарское академическое общество восточноевропейских исследований"* и "Карельское просветительское общество"* из Финляндии.

Ранее заместитель председателя думского комитета по безопасности Анатолий Выборный напомнил, что признание какой-либо организации нежелательной в России влечет за собой множество запретов: на создание в России новых подразделений и на работу уже открытых, распространение информационных материалов, проведение операций с денежными средствами и иным имуществом.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что всех, кто очернял Россию, помогал недружественным странам и спонсировал ВСУ, ожидает судебное разбирательство, хотя суд учтет "деятельное раскаяние".

* организация, деятельность которой признана нежелательной в России