В Госдуме предложили выдавать чемпионский кубок вместо свидетельства о браке

Россиянам нужно выдавать вместо бумажного свидетельства о регистрации брака какой-либо памятный символ по аналогии с кубком победителей чемпионатов по футболу. С такой инициативой выступил в пятницу, 17 июля, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Как заявил парламентарий, которого цитирует АГН "Москва", на память для зарегистрировавших брак следовало бы "сделать некий такой не бумажный документ, а, может быть, сделать красивую рамку или какую-то красивую статуэтку", а также "делать общее фото на фоне красивого антуража, интерьера".

Плюсом этой инициативы Свинцов назвал то, что "это будет один элемент, который будет несколько лет находиться в ЗАГС и не будет наносить ущерб экологии нашей страны". Депутат предложил представить, "сколько бумаги будет сэкономлено, сколько деревьев будет сэкономлено".

С другой стороны, можно оставить опцию выдачи бумажного свидетельства о браке для желающих получить документ в такой форме, подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что более 600 пар отметили юбилеи брака в Центрах "Московского долголетия" за год. Традиция чествовать супругов, которые прожили вместе более 35 лет, появилась всего год назад, но уже завоевала огромную популярность среди людей серебряного возраста. Отметить юбилей в душевной обстановке и поделиться секретами долгого брака изъявляют желание всё больше горожан.

На этом фоне в Госдуме предложили ввести единую федеральную выплату в размере 20 тысяч рублей для супружеских пар, проживших в браке 50 лет и более, с последующей индексацией. Сейчас такая мера поощрения есть в ряде регионов.