МИД РФ осудило снос памятника советским воинам в Эстонии

МИД РФ выразило протест временному поверенному в делах Эстонии Мареку Юхтеги в связи со сносом советского памятника, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.



"Эстонские власти продолжают свою кощунственную линию на уничтожение советского мемориального наследия. На этот раз в деревне Йыгевесте Валгаского уезда разрушен памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны", — следует из комментария на сайте МИД.



Министерство расценило произошедшее как очередной акт государственного вандализма и отметило, что судьба останков военных остается неизвестной, а в публичном доступе нет никаких данных об их эксгумации и месте перезахоронения.



"Подобное варварское отношение к тем, кто отдал жизни за освобождение Эстонии, свидетельствует о намеренном стремлении нынешнего руководства страны переписать историю, заставив забыть о жертвах, принесенных во имя справедливости и мира", — говорится в комментарии дипломата.



В августе 2022 года правительство Эстонии объявило начало кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат Красной армии. Всего в стране насчитали 322 мемориала, из которых 244 решили снести или заменить.