В Конгрессе США выступили против введения новых антироссийских санкций

Члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили против законопроекта об антироссийских санкциях.



В совместном заявлении они отметили, что американский народ не хочет и не может себе позволить "ещё больше незаконных пошлин президента Трампа".



"К сожалению, законопроект о санкциях против России является не чем иным, как попыткой обходными путями ввести пошлины в размере до 100% в отношении наших основных торговых партнеров, под шумок лишая при этом Конгресс возможности остановить дальнейшую эскалацию Трампом развязанной им мировой торговой войны", — сказали конгрессмены.



В связи с этим Шнайдер и Бейер призвали Конгресс препятствовать, по их словам, попытке наделить президента США ещё большими полномочиями в вопросе введения пошлин.



Новый законопроект, который предусматривает ужесточение односторонних рестрикций против России, а также введение пошлин в отношении ее торговых партнеров, был официально внесен в Сенат Конгресса 16 июля. Согласно документу, предлагается ввести ограничения против высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний и иностранных предприятий, которые, по мнению американской стороны, оказывают поддержку ОПК РФ.