Семь человек погибли в результате удара ВСУ по логистическому центру Wildberries в Котовске

Семь сотрудников ночной смены погибли, ещё 24 пострадали в результате удара ВСУ по логистическому центру Wildberries в Котовске, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.

"В ночь на 18 июля украинский неофашистский режим осуществил террористическую атаку на Котовск. В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли 7 сотрудников ночной смены. Выражаю соболезнования всем родным и близким, обязательно поможем семьям погибших", — говорится в его сообщении.

На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчёты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов, добавил он. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Открытое горение на территории склада ликвидировано, тушение пожара продолжается, сообщил Первышов.