США поразили с воздуха стратегические объекты Ирана в Ормузском проливе

США и Иран продолжают обмен ударами. Этой ночью американцы атаковали центр управления движением судов на острове Ларек в Ормузском проливе. Повреждена наблюдательная вышка. По данным иранских СМИ, три человека погибли и восемь получили ранения в ходе американских атак на провинцию Хормозган.

Тем временем, в прицеле КСИР оказались склады боеприпасов на авиабазе США в Кувейте. Также нанесён ракетный удар по топливным хранилищам в Иордании. Для Пентагона этот военный объект является одним из ключевых в регионе. Приходят сведения о том, что несколько американских солдат получили ранения.

В третий раз за ночь была объявлена воздушная тревога в Бахрейне. Тегеран сообщает об уничтожении главного центра искусственного интеллекта и склада беспилотников армии США. Власти исламской республики в очередной раз заявили - операция стала ответом на действия Вашингтона и пригрозили полномасштабным наступлением, если Штаты продолжат атаковать мосты и другую транспортную инфраструктуру Ирана.