На Урал и Сибирь обрушились небывалые ливни

Мощные ливни с грозой накрыли сразу несколько российских регионов. Град и шквалистый ветер обрушились накануне на Новосибирск. Аварийные бригады убирают поваленные деревья, восстанавливают энергоснабжение. В Челябинской области подтоплены несколько населённых пунктов. Эвакуированы почти 70 человек, в том числе более 30-ти детей.

Такого мощного паводка, говорит, за это время здесь ни разу не было. В Верхнем Уфалее вышли из берегов реки Уфалейка и Генералка. Там накануне выпало 50% месячной нормы осадков. Экстренным службам понадобилась больше 16 часов, чтобы вызволить из водного плена группу туристов. 25 человек не смогли вовремя завершить сплав по реке Ай. Вода стала резко прибывать и группу раскидало по разным берегам.

В Новосибирске - ливень, гроза и шквалистый ветер. Светофоры не работают, дороги затоплены. Из-за разгула стихии от электричества отключено около тысячи зданий. Во время ливня видимость на дорогах была нулевая. Водители просто останавливались.

Спасатели продолжают работу и в Пермском крае, где после проливных дождей под воду ушли целы районы. В соцсетях делятся кадрами эпичных водопадов и затопленных улиц.

Синоптики порадовать не могут. В ближайшие дни в регионе осадки продолжатся.