Мощное землетрясение вызвало панику в городах Мексики

Серия мощных землетрясений произошла у побережья Мексики. Не менее 14-ти подземных толчков разной интенсивности ощутили этой ночью в штате Чьяпас.

На кадрах, размещённых в Сети, видно, как дрожат здания, люди в панике покидают свои дома. Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировала Национальная геологическая служба США. Основной удар стихии пришелся на портовый город Пуэрто-Мадеро.

Несколько часов действовало предупреждение об угрозе цунами. Власти рекомендовали жителям не приближаться к побережью. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Отголоски стихии были ощутимы в соседних Гватемале и Сальвадоре.