ВСУ атаковали склады Wildberries в двух российских регионах

Семь человек погибли, ещё 25 ранены в результате атаки украинских беспилотников на логистический центр Wildberries в Тамбовской области.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, часть находится в тяжёлом состоянии. Как сообщил глава региона Евгений Первышов, дроны были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв. На месте работают оперативные службы. Они быстро ликвидировали открытое горение.

Налёт вражеских БПЛА отражали ночью 18 июля и в Подмосковье. По данным губернатора региона Андрея Воробьёва, атакован склад Wildberries в Электростали, там ранены 24 человека. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Рядом с местом происшествия эвакуирован роддом, пациентов и персонал перевели в другие медицинские учреждения.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах после атак ВСУ на логистические центры в Тамбовской и Московской областях.