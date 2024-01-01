ФСБ задержала в Крыму пособниц украинских спецслужб

Двух пособниц украинских спецслужб задержали сотрудники ФСБ в Крыму. По заданию куратора одна из подозреваемых оборудовала тайник на территории полуострова. В нём прятали компоненты для создания самодельной бомбы.

В 2024 году этот схрон использовали для организации подрыва автомобиля российского военнослужащего в Севастополе. Вторая подозреваемая собирала данные о топливно-энергетической инфраструктуре и военных объектах в Крыму, а также переводила деньги в пользу ВСУ для покупки снаряжения. Возбуждено уголовное дело, обе задержанные сейчас под стражей.