На Украине распространили видео момента покушения на олигарха Вадима Ермолаева. Оно произошло в Монако в конце июня. Тогда, помимо бизнесмена, серьёзно пострадали его спутница и 13-летний сын. Террористка видела, что бизнесмен не один, но привела устройство в действие. Европейские лидеры при этом не спешат давать адекватную оценку преступлениям Киева.

На кадрах, опубликованных украинской прокуратурой, хорошо видно, как Анастасия Березовская подходит к подъезду дома в Монако и кладёт рюкзак, внутри которого находится бомба. В действие её приводят дистанционно в тот момент, когда в здание начинает заходить украинский олигарх Вадим Ермолаев.

Поражает, конечно, цинизм, с которым действовала Березовская. Террористка, работавшая по заданию сотрудников ГУР Министерства обороны Украины, несколько раз оборачивается. Она прекрасно видит, что вместе с Ермолаевым идёт женщина и подросток. Однако всё равно оставляет бомбу. Теракт, конечно, потряс многих в Европе, но это никак не отразилось на желании лидеров ЕС поддерживать террористический режим в Киеве.

Европа очень бы хотела, чтобы и Штаты стали частью коалиции, но Вашингтон предпочитает оставаться в стороне от этой инициативы. А вот в плане санкций на США всё же возлагают определенные надежды. Речь про закон скончавшегося недавно сенатора Линдси Грэма*.

Изначально документ предусматривал введение пятисотпроцентных пошлин против государств, торгующих с Россией. Но, судя по тексту законопроекта, что стал доступен на сайте Конгресса, данные положения смягчили. И теперь они предусматривают запрет гражданам США инвестировать в Россию, переводить деньги российскому государству, экспортировать энергоресурсы в Россию. Предлагается ввести 100% пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также введение пошлин до 100% против пяти стран, которые в наибольшей степени способствуют обходу санкций в отношении российской нефти.

Президент Трамп пока не определился с поддержкой этого документа. А вот тарифы против Канады он готов ввести незамедлительно. Там сейчас бушуют лестные пожары. И дымом от них затянуло Нью-Йорк, что угрожает проведению финального матча чемпионата мира по футболу.

Так что в данный момент хозяину Белого дома не до украинского конфликта. Да и в Иране дело идёт к возобновлению войны. По данным издания "Аксиос", США перебрасывают в Израиль десятки воздушных заправщиков. А источники "Нью-Йорк Таймс" в Пентагоне сообщают, что Дональд Трамп уже рассматривает вариант значительного усиления атак по Ирану. В списке приоритетных целей - объекты, связанные с ядерной программой исламской республики.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов в России.