Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномальная жара в Европе привела к масштабным лесным пожарам. В Испании горит более 12 тысяч гектаров. Жертвами стали уже 13 человек. В Арагоне эвакуированы жители пяти деревень. Борьбу с бушующей стихией ведут 400 пожарных, с воздуха очаги тушит авиация.

Сложная обстановка и во Франции. На днях удалось остановить огонь, который подошёл вплотную к столице. Были эвакуированы жители 900 домов. Никто не пострадал.

Президент Макрон с опозданием отметил - это лето будет очень тяжёлым и попал под жёсткую критику французов. Его обвиняют в том, что тратит деньги на поддержку Украины, вместо финансирования экстренных служб.