На Красной площади вручили дипломы выпускникам Московского университета МВД

Торжественная церемония в самом сердце столицы. Сегодня на Красной площади выпускникам Московского университета МВД вручили дипломы о высшем образовании.

По доброй традиции, перед получением аттестатов, вчерашние курсанты, чеканя шаг, прошли ровным строем по кремлёвской брусчатке. В этом году успешно завершили обучение более тысячи ста человек. Среди них - свыше 200 отличников, 28 золотых медалистов.

Вместе с российскими выпускниками, дипломы получили представители 22 стран из Африки, Латинской Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии и Южного Кавказа.