Документалисты из ЮАР проехали по России тысячи километров ради красивых кадров

От берегов Баренцева моря до побережья Охотского: иностранные документалисты совершили путешествие из Мурманска в Магадан. Два с половиной месяца в пути, свыше 15 тысяч километров дороги и больше 30 российских регионов. Чтобы сделать заключительный кадр в Магадане съёмочная группа из ЮАР проделала путь в несколько тысяч километров через 30 регионов нашей страны. Косогоры и бездорожье проходили на российских машинах. И техника не подвела.

Пейзажи открывались фантастические, говорит Йохан Баденхорст, путешественник и режиссер трэвел-шоу. С ним его сын Страйхер - тоже начинающий документалист. Стартовали ещё в мае из Мурманска - крупнейшего в мире города за Полярным кругом. В дороге – два с половиной месяца. Привалы делали в самых неожиданных, но незабываемых местах.

Под Саратовом один грузовик провалился в топь, откапывали целые сутки, помогали местные жители. Путешественники теряли технику, но находили новых друзей. И чего только за это время не увидели, рассказывает Евгений Павлов, сопровождавший их водитель тяжёлого грузовика. Вместо слонов и антилоп на пути встретили, казалось бы, невиданных зверей.

Но больше всего восхитило иностранных гостей русское гостеприимство. "Иногда даже давали с собой гостинцы: горшочек с медом. Что касается Магадана, то он оправдал ожидания. Дорога сюда он вырастила нас и научила многому", - признаётся Страйхер Баденхорст. Итог путешествия – уникальные кадры на цикл из 13 документальных фильмов о быте и широкой русской душе.