В Москве началось строительство ещё двух станций Бирюлёвской линии метро

В Москве начали строительство ещё двух станций Бирюлёвской линии метро. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин в социальных сетях.

Одна из них - "Липецкая". Там идёт подготовка к созданию сети дождевой канализации и временной автомобильной дороги. А на период строительства станции "Лебедянская" расширят объездную дорогу, ведущую на дублёр Липецкой улицы. Также приведут в порядок прилегающие территории: специалисты положат новый асфальт и выполнят озеленение.

Отдельно мэр отметил: сейчас работы развёрнуты уже на восьми из десяти станций линии. Она свяжет БКЛ, Троицкую и Замоскворецкую ветки, а также МЦК и Павелецкое направление МЖД. Полностью завершить строительство линии планируют в 2029 году.