Российские войска поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

Российская авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры противника. Также поражены пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, сообщили в Минобороны.

Силами ПВО России за сутки сбиты 13 управляемых авиабомб и 774 беспилотника. Всего с начала спецоперации уничтожены 183 930 дронов ВСУ.

Ранее военное ведомство сообщало о ночных ударах по двум украинским портам и судам, используемым для перевозки боеприпасов. Все цели успешно поражены.