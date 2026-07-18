Мошенники стали использовать схему с оплатой долгов за электричество

Мошенники переключились на использование схемы с оплатой долгов за электричество. Как рассказал РИА Новости руководитель проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьёв, ничего не подозревающему гражданину сначала приходит сообщение от имени некого центра расчётов MЭС.

Абонента информируют о том, что у него образовалась задолженность за оплату электроэнергии и ему выписан штраф. Аферисты предлагают ознакомиться с текущим состоянием счёта и информацией по начислению по ссылке.

Такие ссылки ведут на вредоносный сайт, а последствиями перехода по ним станет взлом аккаунта и потеря личных данных. Затем через какое-то время жертве начнут звонить украинские мошенники от имени якобы полицейских, они станут склонять к преступным действиям.