ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий

Центризбирком России заверил списки всех политических объединений, которые выдвинули своих представителей на выборы в Госдуму 9-го созыва. Голосование пройдёт с 18 по 20 сентября.

Финальным этапом стало утверждение на сегодняшнем заседании ЦИК документа с перечнем кандидатов от партии "Зелёные". В федеральном списке представлены 262 человека, еще 132 кандидата заявлены по одномандатным округам.

Также комиссия разрешила открыть специальный счёт в банке, для формирования избирательного фонда и зарегистрировала уполномоченных представителей партии, в том числе по финансовым вопросам.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, следующим этапом будет регистрация партий на предстоящих выборах.