Собянин: Почти 2 тысячи беспилотников пытались атаковать Москву за неделю

В период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля в направлении Московского региона летели 1 892 беспилотника. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По данным мэра, большую часть дронов удалось нейтрализовать на дальних подступах. 207 беспилотников уничтожено на подлёте к Москве.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью над территорией России сбито 379 украинских беспилотников. Атаке подверглись 20 регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского.

В Электростали был атакован логистический центр Wildberries. Также атаке подверглась нефтебаза Ногинске. В Подмосковье во время налёта дронов погиб один человек, более 20 ранены.