В Москве пенсионерка отдала мошенникам 34 миллиона рублей

В Москве пенсионерка отдала 34 с половиной миллиона рублей мошенникам, угрожавшим ей уголовным делом. Подробности происшествия с пожилой женщиной сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

74-летняя москвичка получила сообщение о том, что у неё образовалась задолженность за коммунальные услуги. Она опрометчиво перешла по ссылке, которая содержалась в сообщении.

После этого пенсионерке пришло сообщение о входе в её личный кабинет на портале "Госуслуги" с номерами телефонов для связи. Перезвонив по указанным номерам, она попала к неким финансовым специалистам, сообщившим об оформлении от её имени кредитов.

Дальше в дело вступили лжесотрудники полиции. Они запугали москвичку уголовным преследованием и предложили ей спасти все свои деньги для того, чтобы не попасть под статью. Женщина отдала курьерам 34,5 миллиона рублей.