На элитной базе отдыха под Ставрополем произошло массовое отравление

После массового отравления на базе отдыха "Золотые пески" в Новоселицком округе на Ставрополье госпитализированы 53 человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава региона.

Всего к врачам с отравлением обратились 79 человек, включая 25 детей. Все они питались исключительно в гостиничном комплексе, проживание в котором стоит от 12 до 25 тысяч рублей в сутки.

Судя по данным сервисов онлайн-бронирования отдыха, для гостей в стоимость включены завтрак, обед и ужин, а также вечерняя программа, анимационный персонал и аквапарк. В ресторане базы отдыха можно отведать блюда русской кухни, а в гриль-баре - шашлык, запечённые овощи, рыбу и другие блюда.

По предварительным данным, причиной отравления постояльцев базы отдыха стал сальмонеллёз. У пострадавших отмечается высокая температура, рвота и диарея.