Герасимову доложили о продвижении российских войск в Донбассе и Новороссии

Российские военные продолжают освобождение Донбасса и Новороссии, наступление ведётся на всех направлениях. Об этом доложили начальнику Генштаба России Валерию Герасимову во время проверки им группировки "Запад", сообщает Минобороны.

Генерал отметил успехи в освобождении ДНР и поставил задачи на дальнейшие действия. Сейчас продолжается ликвидация формирований ВСУ на восточном берегу реки Оскол и завершается освобождение Красного Лимана.

После освобождения Константиновки наши военные продвигается к Дружковке, а при наступлении на Славянск и Краматорск освобождена Пискуновка. Ещё под российский контроль перешёл населённый пункт Ленина.

На командном пункте группировки войск "Запад" Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.