Передовые российские подразделения заходят на окраины Славянска

Российские войска круглосуточно наносят удары по позициям врага в Славянско-Краматорской агломерации. А наши передовые подразделения и разведка уже заходят на окраины, то есть непосредственно в городскую черту.

Со дня на день рухнут последние рубежи ВСУ в Красном Лимане. Об этом заявил во время поездки в расположение группировки "Запад" начальник Генштаба Валерий Герасимов. Освобождение города вошло в финальную стадию.

Сегодня идёт мощный накат на Доброполье и Дружковку. Это важнейшие фланги агломерации на юге. ВСУ практически полностью выбиты из посёлков Шевченко, Красноярское и Светлое.

А ещё нашим бойцам удалось продвинуться и расширить зону безопасности на севере. В Сумской области на этой неделе противник отброшен от российских рубежей ещё на 16 километров.