Финал чемпионата мира по футболу могут отменить: виновных назвал Трамп

Крупнейшие города восточного побережья США окутал густой смог от природных пожаров, которые бушуют в Канаде. Показатели загрязнённости воздуха признаны опасными для здоровья. В зоне бедствия оказался пригород Нью-Йорка, где завтра должен пройти финал чемпионата мира по футболу. И теперь чиновники ФИФА ломают голову, отменять матч или нет.

Расплывчатый силуэт статуи Свободы едва угадывается за плотной завесой серой мглы. Укутаны дымкой улицы Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Детройта... В воздухе - удушливый запах гари. В сочетании с жарой - почти невыносимые условия. В десяти штатах объявлено предупреждение об опасном загрязнении атмосферы, в Чикаго - экстремального бордового уровня. Там зафиксированы худшие показатели за всю историю наблюдений. Власти призывают жителей пользоваться медицинскими масками и лишний раз не выходить из дома.

Стадиона, на котором сборные Испании и Аргентины должны встретиться завтра в финале чемпионата мира по футболу, почти не видно. Ожидается, что посмотреть матч придут более 80 тысяч фанатов. Синоптики высказывают робкую надежду, что к 22:00 мск 19 июля дым рассеется, но пока - что есть, то есть.

По сведениям источников, представители Белого дома планировали встретиться с главой ФИФА, чтобы оценить потенциальные риски и обсудить, что делать. Но позже стало известно: всё уже решено. Футбольные функционеры договорились в неформальной обстановке, что переносить ничего не будут. Видимо, потеря денег пугает их сильнее, чем угроза здоровью болельщиков. Тем временем президент США нашёл виноватых в том, что воздух в США испортился так не вовремя.

"Канада не следит должным образом за своими лесами, из-за чего в США без какой-либо необходимости проникает отвратительный, грязный и вредный воздух. Они отказываются принимать элементарные меры и вывозить мусор, зная, что результат будет именно таким. Это умышленная халатность, которая происходит из года в год и обходится нам в миллиарды долларов", - написал глава Белого дома в соцсети.

Поэтому Канада за всё и заплатит. Трамп заявил, что в качестве компенсации убытков увеличит таможенные пошлины для Оттавы.