Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов

Российский журналист, телеведущий Сергей Шолохов умер на 68-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его сын, музыкант и шоумен Всеволод Москвин.

Шолохов начинал карьеру на Ленинградском телевидении. Популярность к нему пришла в конце 1980-х годов, когда он вёл программу "Пятое колесо". Один из выпусков передачи Шолохов вёл с музыкантом Сергеем Курёхиным, эта программа стала культовой и вошла в историю под названием "Ленин - гриб".

С 1991 года Шолохов выпускал на канале "Россия" собственную программу "Тихий дом".