Англия завоевала бронзу на чемпионате мира по футболу

Сборная Англии по футболу со счетом 6:4 обыграла команду Франции в матче за третье место чемпионата мира. Встреча прошла в Майами и запомнилась не только десятью голами, но и сразу несколькими рекордами турнира.



Это первые медали англичан на чемпионате с 1966 года, когда они выиграли главный футбольный турнир. Букайо Сака оформил хет-трик и был признан лучшим игроком встречи.



В составе сборной Франции дубль оформил Килиан Мбаппе. Он забил 21-й и 22-й мячи и вышел на первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2026 и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира в принципе, побив рекорд аргентинца Лионеля Месси (21), которому еще предстоит сыграть в финале в воскресенье.



Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Победитель турнира определится 19 июля по итогам встречи между сборными Испании и Аргентины.