Удары США по Ирану приближают гуманитарную катастрофу

США седьмые сутки атакуют Иран. Этой ночью взрывы вновь гремели на острове Кешм и в Бендер-Аббасе.

В результате американских бомбардировок полумиллионный город, через который проходит примерно половина всей торговли страны, оказался в транспортной изоляции. Разрушены мосты и железная дорога. В провинции Хормозган уничтожен завод по опреснению. Почти десять тысяч жителей окрестных деревень остались без воды.

КСИР ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Пентагон подтвердил, что в ходе атаки на американские объекты в Иордании погибли двое военнослужащих, четверо ранены, еще один пропал без вести.

На фоне атак США Тегеран заявил, что прекращает выполнять обязательства по меморандуму о взаимопонимании и обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей. В комментарии СМИ Дональд Трамп сообщил, что его не беспокоит отказ Ирана выполнять условия сделки.