Нанесены удары по киевским заводам, производящим ракеты "Фламинго"

Минувшей ночью российские военные нанесли удары по нескольким предприятиям в Киеве, на которых производились компоненты для дальнобойных ракет "Фламинго". Об этом сообщили в Минобороны России.

В частности, поражено агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс", ООО "Спецоборонмаш", производственное предприятие Киев-90 и ООО "Оаклайн".

В Киевской области удары пришлись по логистическому центру Тарасовка "Антел Пропертис", там хранились комплектующие для производства дронов дальнего действия. В порту "Южный" под Одессой поражены резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ.