Грандиозное шоу дронов устроили в Нью-Йорке перед финалом мундиаля

В Нью-Йорке в преддверии финального матча чемпионата мира по футболу устроили грандиозное шоу дронов. Над Манхэттеном поднялись тысячи беспилотников. Публика увидела статую Свободы, форму сборных Аргентины и Испании, которые сегодня встретятся на поле, и кубок, который достанется победителю мундиаля.

Этой ночью, как по заказу на Нью-Йорк пролился дождь и рассеял дым от лесных пожаров в Канаде. Он висел над мегаполисом несколько дней. Американцы шутят, что, видимо, сказались угрозы Дональда Трампа в адрес соседней страны.