В Киеве так называемые картонные протесты в поддержку уволенного министра обороны Фёдорова переросли в выступления с открытой критикой Зеленского. В центре украинской столицы собрались накануне тысячи людей. У многих в руках плакаты с резким осуждением политики главаря режима и требованиями его отставки. Митингующие называют Зеленского ликвидатором Украины и преступником.

Происходящее все больше начинает напоминать мини-майдан. Как по сути, так и по форме. На улицах украинских городов снова скачут. Но выкрикивают при этом и антироссийские кричалки. Протестные акции, охватившие крупнейшие города Украины, продолжаются уже четвёртые сутки.

Среди главных требований митингующих также отставка главкома ВСУ Сырского. Призывы народа поддержали в Раде. Там составили соответствующий запрос Зеленскому. Чтобы документ был рассмотрен, подпись под ним должны поставить 226 депутатов.