На иранском фронте гибнут американские солдаты: Трамп успокаивает нацию

Атаки КСИР на Ближнем Востоке становятся более болезненными для США и их союзников. Накануне стало известно о гибели двух американских военных, но президент Дональд Трамп успокоил нацию: он заявил, что в иранской войне гибнет несоизмеримо меньше солдат, чем во Вьетнаме и Афганистане.

Министр войны Пит Хегсет уверен: гибель военных лишь укрепит решимость США. Пентагон направляет на Ближний Восток дополнительные группы истребителей. Ночные бомбардировки идут уже больше недели. В Вашингтоне отчитались о поражении центров наблюдения и ПВО, складов с ракетами и дронами на территории исламской республики. Впрочем, сейчас целью американцев стали в большей степени логистические объекты. Несмотря на то, что многие из них защищены Женевской конвенцией.

Под огнём иранских беспилотников ночью был Кувейт, возник пожар на одной из опреснительных установок. Накануне Корпус стражей исламской революции сообщал об ударе и по топливным терминалам в городе Аль-Ахмади на юге. По версии иранских властей, терминал снабжает горючим флот США.

В Тегеране обещают эскалацию. "Если в ближайшие два-три дня американцы продолжат войну, мы вступим в фазу полного наступления и разрушения", - заявил охсен Резаи, советник верховного лидера Ирана. О реакции Белого дома сообщила американская журналистка со ссылкой на разговор с Трампом. "Мне плевать", - якобы сказал президент.

Несколько дней назад Иран объявил, что объекты Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии могут стать законными целями для ударов. Сегодня стало известно: Вашингтон дал Эр-Рияду согласие на запуск ядерной программы.