Жара и много воды: лето не даёт россиянам расслабиться

Июльская жара накроет Москву. В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. А сразу в нескольких регионах Урала ликвидируют последствия сильных паводков. Вода отступила с тысячи приусадебных участков в Свердловской области. В соседней Челябинской области жители также начали возвращаться в свои дома.

Жители Верхнего Уфалея несколько дней провели в пункте временного размещения. А теперь постепенно возвращаются в свои подтопленные дома. Сейчас важно оценить состояние участков.

Сотрудники МЧС в круглосуточном режиме дежурят в зоне подтопления, следят за обстановкой в каждом доме и фиксируют ущерб на пострадавшей от паводка территории. Людей радует одно - вода отступает. В Верхнем Уфалее даже появилось электричество, которое до этого отключили в целях безопасности. Правда, огорчают синоптики. В ближайшие дни, говорят, в регион могут прийти дожди. А это значит, что уровень воды снова поднимется.

В Дагестане - тоже несколько дней подряд ливни. Уровень воды в реках резко подрос. Бурные потоки местами полностью разрушают дороги. Несколько горных поселков отрезаны от транспортного сообщения, в некоторых нет электричества и газа. Спасатели эвакуируют жителей в пункты временного размещения.

А в Москву после непродолжительных ливней и похолодания возвращается жара. В воскресенье и в понедельник температура поднимется выше тридцати градусов. В столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Медики советуют в дневные часы находиться в тени и пить как можно больше воды.